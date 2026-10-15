Der FC Barcelona müsste für eine Verpflichtung von Wunschspieler Pedro Porro (27) offenbar tief in die Tasche greifen. Laut ‚Teamtalk‘ fordert Tottenham Hotspur umgerechnet rund 88 Millionen Euro für den Spanier, der sich im Sommer zum Weltmeister krönte.

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Sollte Barça diese Summe tatsächlich zahlen, würde Achraf Hakimi (27), 2021 für 68 Millionen von Inter Mailand zu Paris St. Germain gewechselt, als teuerster Rechtsverteidiger der Geschichte abgelöst. Porro verlängerte erst im Juni bis 2031 in London. Die Spurs hatten ihn einst für 40 Millionen Euro von Sporting Lissabon geholt.