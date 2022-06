FC Bayern: Klare Kante bei Nübel

Beide Parteien machten in den vergangenen Monaten keinen Hehl daraus, dass sie sich die Zusammenarbeit eigentlich anders vorgestellt hatten. Dennoch betrachtet man Alexander Nübel beim FC Bayern weiterhin als den Keeper der Zukunft. Dies bekräftigt Sportchef Hasan Salihamidzic gegenüber der ‚Sport Bild‘:

„Der FC Bayern plant langfristig mit Alexander Nübel, weil wir an seine Qualität glauben und uns perspektivisch auf der Torwartposition aufstellen wollen.“ Der ehemalige Schalker habe „in Monaco eine sehr starke Saison gespielt“, befindet Brazzo, „auch ihm hat es Monaco zu verdanken, dass sie über die Qualifikationsrunde immer noch die Möglichkeit haben, die Champions League zu erreichen.“

Bis 2025 ist Nübel noch an den FC Bayern gebunden. „Wir können uns sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern“, erklärt Salihamidzic. Man werde in den Austausch mit dem Management des ehemaligen U21-Nationalkeepers gehen und versuchen, „die beste Lösung für den FC Bayern und Alex [zu] suchen und [zu] finden“.

Was nach wie vor nicht zusammenpasst, sind Status und Vertragslänge von Manuel Neuer (36). Der Unantastbare hat noch einen Vertrag bis 2024. Für den Übergang müssten die Bayern also eine weitere Leih-Lösung mit Nübel finden. Und dieser hatte unlängst durchblicken lassen, am liebsten dauerhaft bei einem Klub die Nummer eins sein zu wollen.