Dresden feuert Kauczinski

Dynamo Dresden hat Cheftrainer Markus Kauczinski mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Wie der Klub offiziell mitteilt, übernehmen die Co-Trainer Heiko Scholz und Ferydoon Zandi zunächst das heutige Training. Einen Nachfolger gibt es bis dato noch nicht.

„Diese Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen. Aber wir wollten in der wichtigsten Phase der Saison noch mal einen neuen Impuls setzen, um unser Ziel zu erreichen. Wir bedanken uns bei Markus Kauczinski für seinen Einsatz und sein Engagement als Cheftrainer bei Dynamo Dresden und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, so Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Dresden wartet seit mittlerweile vier Ligaspielen auf einen Sieg. Durch die gestrige 0:3-Niederlage gegen den Hallescher FC ist man auf Platz vier in der Tabelle abgerutscht.