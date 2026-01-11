Guéhi bevorzugt Bayern

Sämtliche Topklubs aus der Premier League, Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Bayern haben ein Auge auf Marc Guéhi geworfen. Und die Münchner können sich berechtigte Hoffnungen auf den Zuschlag machen. Nach FT-Informationen präferiert Guéhi nach aktuellem Stand einen Wechsel zu Bayern.

Die Krux: Für den Bundesligisten kommt eigentlich nur ein Sommertransfer infrage. Dann läuft Guéhis Vertrag bei Crystal Palace aus, der Innenverteidiger wäre folglich ablösefrei zu haben.

Der derzeit größte Konkurrent Manchester City will allerdings schon im Winter zuschnappen, da Ersatz für den Langzeitverletzten Josko Gvardiol (23) hermuss. 46 Millionen Euro wurden zuletzt für einen möglichen Guéhi-Transfer im Winter genannt.

City legt Angebot vor

Palace-Trainer Oliver Glasner räumte ein: „Wenn ein großzügiges Angebot von City kommt und Marc es machen will, wird es auch passieren.“ Ein Vertragsangebot haben die Skyblues Guéhi nach FT-Infos schon vorgelegt.

Können die Bayern den 25-jährigen Engländer trotz City-Avancen überzeugen? Bedarf in der Abwehrzentrale könnte in der nächsten Saison trotz der Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano (27) bestehen. Gerüchte um einen Wechsel von Min-jae Kim (29) halten sich hartnäckig.