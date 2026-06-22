Ken Izekor (19) könnte seine Zelte bei Bayer Leverkusen im Sommer endgültig abbrechen. Nach FT-Informationen zeigen Eredivisie-Klub Fortuna Sittard, der belgische Erstliga-Aufsteiger SK Beveren und Österreichs Zweitliga-Meister Austria Lustenau Interesse an Izekor. Bei Bayer Leverkusen steht der Stürmer noch bis 2027 unter Vertrag.

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In der Rückrunde war Izekor an Eintracht Braunschweig verliehen, kam beim Zweitligisten aber nur zu einem Einsatz, spielte ansonsten für die Oberliga-Auswahl. Bei Bayer 04 war der ehemalige Junioren-Nationalspieler Ende 2023 zum damals jüngsten deutschen Spieler der Europa League-Geschichte avanciert – ein weiterer Profieinsatz kam nicht hinzu.