Bittere Nachricht für den Hamburger SV: Wie die Rothosen mitteilen, muss Patson Daka in den kommenden Wochen pausieren. Der Sommerneuzugang zog sich bei seiner Länderspielreise mit Sambia einen Faserriss im linken Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung im Athleticum am Volkspark.

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Verletzungsupdate 🔷



Patson Daka ist angeschlagen von der sambischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Eingehende Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark ergaben nun die genaue Diagnose: Der Sambier hat sich einen Faserriss im linken Oberschenkel… pic.twitter.com/6JDQQaeb90 — Hamburger SV (@HSV) October 2, 2026

Der HSV holte Daka vor der Saison ablösefrei aus England. Bisher kam der 27-Jährige zu vier Bundesliga-Spielen und einem Einsatz im DFB-Pokal. Ein Torerfolg blieb dem flinken Angreifer allerdings nicht vergönnt.