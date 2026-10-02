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Bundesliga

HSV-Neuzugang fällt aus

von Dominik Schneider - Quelle: hsv.de
1 min.
Patson Daka im Trainingsanzug vom Hamburger SV @Maxppp

Bittere Nachricht für den Hamburger SV: Wie die Rothosen mitteilen, muss Patson Daka in den kommenden Wochen pausieren. Der Sommerneuzugang zog sich bei seiner Länderspielreise mit Sambia einen Faserriss im linken Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung im Athleticum am Volkspark.

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Der HSV holte Daka vor der Saison ablösefrei aus England. Bisher kam der 27-Jährige zu vier Bundesliga-Spielen und einem Einsatz im DFB-Pokal. Ein Torerfolg blieb dem flinken Angreifer allerdings nicht vergönnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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