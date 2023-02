Wolverhampton verleiht Mosquera

Yerson Mosquera verlässt die Wolverhampton Wanderers in Richtung USA. MLS-Klub Cincinnati sichert sich die Dienste des 21-jährigen Innenverteidigers auf Leihbasis. Zunächst schließt sich der Rechtsfuß den Amerikanern bis zum Sommer an. Per Option kann der Defensivmann bis zum Ende der MLS-Saison an Cincinnati gebunden werden.

Der Kolumbianer blickt mit Zuversicht auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, zum FC Cincinnati zu kommen. […] Ich freue mich darauf, die Fans kennenzulernen und in dieser Saison für sie im TQL Stadium zu spielen.“ In der laufenden Saison war Mosquera bei den Wolves außen vor.

