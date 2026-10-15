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BVB mit Matching Right: Brunner läuft heiß

Borussia Dortmund hat den Zugriff auf Paris Brunner nicht komplett abgegeben. Heute hat sich der Torjäger mal wieder von der besten Seite gezeigt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT-Info
1 min.
Paris Brunner bejubelt seinen Treffer @Maxppp

In der Ligue 1 ist Paris Brunner (20) aufgrund seiner Halsabschneider-Geste für vier Spiele gesperrt. Auf internationalem Parkett durfte der Torjäger heute aber sein Können zeigen.

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Zum 2:1-Erfolg gegen ZSKA Sofia trug Brunner einen Treffer und eine Vorlage bei. Damit steht er nach acht Pflichtspielen bei ebenso vielen direkten Torbeteiligungen (sieben Tore, eine Vorlage).

BVB sehr defensiv

Von konkreten Maßnahmen geschweige denn einer Rückholaktion will man bei Borussia Dortmund zur Stunde dennoch nichts wissen. „Wie die kurzfristige Zukunft aussieht, ist auch klar: Er hat einen langfristigen Vertrag in Monaco. Da sollten wir uns an die Fakten halten und nicht irgendwelche Gerüchte aufmachen“, betonte Lars Ricken erst kürzlich.

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Dabei besitzen die Dortmunder nach FT-Informationen ein sogenanntes Matching Right. Die Schwarz-Gelben werden dadurch über mögliche Angebote anderer Klubs informiert und könnten theoretisch bei jeder Offerte zu gleichen Konditionen nachziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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