Beispiel Karl: Bayern denkt bei den Talenten um

Mit nur 17 Jahren weiß Lennart Karl mit herausragenden Dribbling- und Abschlussqualitäten zu beeindrucken. Auch bei der gestrigen 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal in der Champions League konnte er sich in die Torschützenliste eintragen. Ein kometenhafter Aufstieg, der die Verantwortlichen des FC Bayern München zum Nachdenken anregt.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, verstärkt die rasante Entwicklung des Offensivspielers die Ansicht, in Zukunft noch mehr auf die eigenen Talente zu setzen. Auch die Kaderplanung könnte Karl beeinflussen. Dank ihm haben die Bosse mehr denn je auf dem Schirm, wie viel Geld die Integration von Talenten spart.

Für sein junges Alter legt Karl beeindruckende Zahlen hin. In jedem zweiten Spiel gelingt ihm eine Torbeteiligung, insgesamt war der Senkrechtstarter schon an acht Treffern beteiligt. Dem Linksfuß gehört die Zukunft beim Rekordmeister. Und vielleicht ebnet er mit seinen Darbietungen auch den Weg für weitere Talente der Münchner.