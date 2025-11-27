Menü Suche
Kommentar 12
Bundesliga

Beispiel Karl: Bayern denkt bei den Talenten um

Lennart Karl sorgt derzeit beim FC Bayern für Furore. Sogar über eine veränderte Philosophie wird dank ihm nachgedacht.

von Luca Hansen - Quelle: kicker
1 min.
Lennart Karl bejubelt seinen Treffer zum 1:1 gegen den FC Arsenal @Maxppp

Mit nur 17 Jahren weiß Lennart Karl mit herausragenden Dribbling- und Abschlussqualitäten zu beeindrucken. Auch bei der gestrigen 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal in der Champions League konnte er sich in die Torschützenliste eintragen. Ein kometenhafter Aufstieg, der die Verantwortlichen des FC Bayern München zum Nachdenken anregt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚kicker‘ berichtet, verstärkt die rasante Entwicklung des Offensivspielers die Ansicht, in Zukunft noch mehr auf die eigenen Talente zu setzen. Auch die Kaderplanung könnte Karl beeinflussen. Dank ihm haben die Bosse mehr denn je auf dem Schirm, wie viel Geld die Integration von Talenten spart.

Für sein junges Alter legt Karl beeindruckende Zahlen hin. In jedem zweiten Spiel gelingt ihm eine Torbeteiligung, insgesamt war der Senkrechtstarter schon an acht Treffern beteiligt. Dem Linksfuß gehört die Zukunft beim Rekordmeister. Und vielleicht ebnet er mit seinen Darbietungen auch den Weg für weitere Talente der Münchner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (12)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Lennart Karl

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Lennart Karl Lennart Karl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert