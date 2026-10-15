Zu einem möglichen Winterwechsel von Malik Tillman (24) sickern neue Details durch. ‚Sky‘ berichtet, dass der Spieler und Bayer Leverkusen einer Trennung per Leihe bei einer passenden Option grundsätzlich offen gegenüberstünden. Interessenten soll es in der Premier League geben.

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Tillman, im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven geholt, ist Bayers teuerster Neuzugang. In der Liga kam der offensive Mittelfeldspieler zuletzt nur sporadisch zum Einsatz (insgesamt 160 Saisonminuten, ein Assist). In der Europa League gegen Lech Posen durfte Tillman heute von Beginn an ran und erzielte das zwischenzeitliche 2:0.