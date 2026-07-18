54 Millionen: Tottenham sagt Nein

Tottenham Hotspur hat die Avancen von Newcastle United bezüglich eines Transfers von Lucas Bergvall (20) vorerst zurückgewiesen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wurde das 54 Millionen Euro schwere Angebot der Magpies abgelehnt. Newcastle sucht händeringend nach einem Ersatz für Sandro Tonali (26), der für ungefähr das Doppelte zu den Spurs gewechselt ist. Mit Johan Manzambi (20) war man sich bereits einig, ehe sich der Schweizer auf den letzten Metern für einen Wechsel zu Aston Villa entschieden hatte.

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Bergvall selbst möchte die Spurs in diesem Sommer nach zwei Jahren verlassen und hat auch Nottingham Forest auf den Plan gerufen. Bei den Tricky Trees rund um Neu-Trainer Oliver Glasner soll der zentrale Mittelfeldspieler den zu Manchester City abgewanderten Elliot Anderson (23) ersetzen. Ein erstes Angebot von Nottingham in Höhe von 44,7 Millionen Euro wurde von den Spurs ebenfalls abgelehnt. Tottenham zögert derweil noch, den Schweden ziehen zu lassen, soll sich jedoch bei einer entsprechenden Summe gesprächsbereit zeigen.