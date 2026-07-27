Angebot für Díaz: Bayern reagiert auf Al Hilal

Vor einigen Tagen sorgte das Interesse von Al Hilal an Luis Díaz für Schlagzeilen. Zunächst war unklar, wie konkret und wie hartnäckig der saudische Erstligist am 29-jährigen Kolumbianer interessiert ist. Dennoch war von einer möglichen Ablöse im Bereich von 105 bis 130 Millionen Euro die Rede. Ganz so hoch startet der Poker aber wohl nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass Díaz bei Al Hilal inzwischen zur Priorität erklärt wurde. Ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro soll in Vorbereitung sein. Die Münchner haben allerdings schon signalisiert, dass sie den Flügelstürmer nicht abgeben wollen. Bis 2029 ist Díaz an die Bayern gebunden, dementsprechend sitzen die Verantwortlichen an der Säbener Straße am längeren Hebel.

Ab welcher Summe müsste der FC Bayern über einen Verkauf von Luis Díaz nachdenken? Ab 60 Millionen Euro Ab 80 Millionen Euro Ab 100 Millionen Euro Ab 120 Millionen Euro Díaz ist zu wichtig und deshalb unverkäuflich Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Pikant: Laut der französischen Sportzeitung hat Díaz selbst durchaus Bereitschaft für einen Wüstenwechsel signalisiert. Um die Bayern umzustimmen, müsste Al Hilal aber wohl deutlich tiefer in die Taschen greifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Kritik an Sportvorstand Max Eberl sehr groß war, als er Kingsley Coman im Sommer 2025 für magere 25 Millionen Euro an Al Nassr verkauft hat.