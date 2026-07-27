Angebot für Díaz: Bayern reagiert auf Al Hilal
Luis Díaz gehört beim FC Bayern zu den Leistungsträgern. Das hält Al Hilal aber nicht davon ab, dem Kolumbianer den Hof zu machen.
Vor einigen Tagen sorgte das Interesse von Al Hilal an Luis Díaz für Schlagzeilen. Zunächst war unklar, wie konkret und wie hartnäckig der saudische Erstligist am 29-jährigen Kolumbianer interessiert ist. Dennoch war von einer möglichen Ablöse im Bereich von 105 bis 130 Millionen Euro die Rede. Ganz so hoch startet der Poker aber wohl nicht.
Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass Díaz bei Al Hilal inzwischen zur Priorität erklärt wurde. Ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro soll in Vorbereitung sein. Die Münchner haben allerdings schon signalisiert, dass sie den Flügelstürmer nicht abgeben wollen. Bis 2029 ist Díaz an die Bayern gebunden, dementsprechend sitzen die Verantwortlichen an der Säbener Straße am längeren Hebel.
Pikant: Laut der französischen Sportzeitung hat Díaz selbst durchaus Bereitschaft für einen Wüstenwechsel signalisiert. Um die Bayern umzustimmen, müsste Al Hilal aber wohl deutlich tiefer in die Taschen greifen.
Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Kritik an Sportvorstand Max Eberl sehr groß war, als er Kingsley Coman im Sommer 2025 für magere 25 Millionen Euro an Al Nassr verkauft hat.
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