VfB: Hoeneß fordert Geduld mit Arévalo

Jeremy Arévalo wechselte in diesem Winter für sieben Millionen Euro von Racing Santander zum VfB Stuttgart. Trainer Sebastian Hoeneß dämpft auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr) die Erwartungen an einen sofortigen Durchbruch: „Er hat gezeigt, dass er fit ist und macht es im Training gut. Er ist ein Investment in unsere Zukunft und wir dürfen nicht vergessen, dass er erst 20 Jahre alt ist. Man muss ihm auch eine gewisse Eingewöhnungszeit geben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Arévalo kommt mit der Empfehlung von acht Treffern in 18 Pflichtspielen aus der zweiten spanischen Liga zu den Schwaben. Der 20-Jährige wird sich jedoch zunächst hinten anstellen müssen. Deniz Undav (29) präsentierte sich vor der Winterpause in sehr guter Verfassung und auch Ermedin Demirovic (27) kehrt nach seiner Verletzung zurück. Dennoch ist Hoeneß voll des Lobes für den Kolumbianer: „Aufgrund seiner Körperlichkeit ist er ein sehr robuster Spieler. Er hat zudem tolle Abschluss-Qualitäten. Wir werden über ihn spielerische Impulse bekommen. Er kann sich im Mittelfeld die Bälle holen und dann vorne wieder bereit sein.“