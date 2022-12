Chelsea: Kanté fehlt noch länger

N’Golo Kanté wird dem FC Chelsea noch einige Zeit fehlen. Wie Blues-Coach Graham Potter auf einer Pressekonferenz bestätigte, wird der Mittelfeldspieler auch im neuen Jahr nicht zur Verfügung stehen. „Bei ihm dauert es noch eine Weile. Er wird bis Ende Februar, Anfang März raus sein“, stellt Potter klar.

Später fügte er an: „Es gab einen Eingriff, das braucht also mindestens vier Monate.“ Zur Vertragssituation des Franzosen wollte sich sein Trainer allerdings nicht äußern: „Meine Aufgabe ist es, ihn auf das Fußballspielen vorzubereiten.“ Im Sommer läuft Kantés Vertrag an der Stamford Bridge aus. Als Interessenten wurden in den vergangenen Wochen mehrere Topklubs gehandelt, darunter der FC Barcelona und Paris St. Germain.

