Bayer verkündet bittere Kofane-Pille

Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen ohne Christian Kofane auskommen. Der 20-jährige Angreifer hat sich laut Vereinsangaben während der zurückliegenden Länderspielpause bei der kamerunischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

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Wann Kofane der Werkself wieder zur Verfügung steht, ist unklar. Eine genaue Ausfallzeit nennen die Leverkusener nicht. Klar sei nur, dass der Rechtsfuß die bevorstehenden Partien verpassen wird.