Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

VfB schließt Redzepi-Deal ab

von Fabian Ley - Quelle: vfb.de
1 min.
Enis Redzepi jubelt für den VfB Stuttgart @Maxppp

Der VfB Stuttgart hat eines seiner größten Nachwuchstalente an sich gebunden. Wie die Schwaben offiziell mitteilen, hat Enis Redzepi seinen Vertrag „vorzeitig verlängert“. Das neue Arbeitspapier läuft dem Vernehmen nach bis 2028 und beinhaltet eine Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr. Der 18-jährige Stürmer sorgt in dieser Saison in der U19 für Furore (zwölf Tore in sieben Einsätzen) und weckt bereits Vergleiche mit VfB-Legende Mario Gómez.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Bei uns steht ‚jung und wild‘ drüber. Das sind zwei Attribute, die Enis für sich mit allem Recht in Anspruch nehmen kann. Dazu bringt er natürlich noch viele andere Qualitäten mit. Enis ist seit der U15 Teil der VfB-Familie und hat es sich in dieser Zeit bei uns im Leistungszentrum bewahrt, auf dem Platz seinen Instinkten als Stürmer zu folgen. Er ist jemand, der andere mitreißen kann, und der für jede Mannschaft ein Gewinn ist. Wir freuen uns über die Verlängerung.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Enis Redzepi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Enis Redzepi Enis Redzepi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert