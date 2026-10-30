Romantische Rückkehr? Icardi lässt aufhorchen

Mauro Icardi (33) kann sich eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Inter Mailand durchaus vorstellen. Das verrät der 33-Jährige in einem Interview mit der italienischen Zeitung ‚La Repubblica‘. „Träume ich von einer Rückkehr zu Inter? Es wäre etwas Besonderes. Ich hatte dort wichtige Jahre, trug die Kapitänsbinde und habe mich mit diesem Trikot identifiziert“, erklärt Icardi auf die Frage nach einem möglichen Comeback bei den Nerazzurri.

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Und weiter: „Das Ende war schmerzhaft, und ich würde den Kreis gerne auf andere Weise schließen. Eine Rückkehr ergibt aber nur Sinn, wenn wir beide aneinander glauben und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ich habe noch viel zu geben: Wenn ich zurückkehre, dann, um nützlich zu sein und zu gewinnen“. Dass der Angreifer nach dem Vertragsende bei Galatasaray im vergangenen Sommer noch immer ohne Verein ist, begründet er mit seiner bewussten Zurückhaltung auf dem Transfermarkt: „Ich habe Angebote erhalten, aber es vorgezogen zu warten, anstatt ein Projekt anzunehmen, von dem ich nicht vollkommen überzeugt war.“