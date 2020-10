Kramaric-Berater über Bayern-Interesse

Im Lager von Andrej Kramaric (29) will man sich angesprochen auf ein Interesse des FC Bayern noch nicht so weit aus der Deckung wagen. „Ich werde mir jedes Angebot eines europäischen Top-Klubs anhören und dann mit dem Spieler und Hoffenheim besprechen“, so Berater Vincenzo Cavaliere auf Nachfrage der ‚Bild‘.

Die Bayern scheinen demnach nicht der einzige namhafte Kandidat auf eine Kramaric-Verpflichtung zu sein. Der kroatische Torjäger ist derzeit in absoluter Topform, traf neulich erst doppelt gegen die Münchner und steht nach zwei Bundesliga-Partien bereits bei fünf Toren für die TSG Hoffenheim. Im Kraichgau hat Kramaric noch einen Vertrag bis 2022 und soll mindestens 40 Millionen Euro kosten.