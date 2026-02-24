Ex-Schalker McKennie vom Markt

Weston McKennie wird wohl bei Juventus Turin bleiben. Laut dem Sportjournalisten Matteo Moretto steht der 27-jährige US-Nationalspieler mittlerweile dicht vor der Vertragsverlängerung bis 2030.

Der athletische und vielseitige Mittelfeldspieler war 2020 von Schalke 04 nach Turin gekommen und kostete insgesamt etwa 26 Millionen Euro Ablöse. McKennies aktuelles Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Unter anderem Bayer Leverkusen hatte Interesse an seiner Verpflichtung gezeigt.