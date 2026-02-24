Menü Suche
Kommentar
Serie A

Ex-Schalker McKennie vom Markt

von Lukas Hörster - Quelle: Matteo Moretto
Weston McKennie jubelt für Juventus @Maxppp

Weston McKennie wird wohl bei Juventus Turin bleiben. Laut dem Sportjournalisten Matteo Moretto steht der 27-jährige US-Nationalspieler mittlerweile dicht vor der Vertragsverlängerung bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der athletische und vielseitige Mittelfeldspieler war 2020 von Schalke 04 nach Turin gekommen und kostete insgesamt etwa 26 Millionen Euro Ablöse. McKennies aktuelles Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Unter anderem Bayer Leverkusen hatte Interesse an seiner Verpflichtung gezeigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Juventus
Schalke 04
Weston McKennie

Weitere Infos

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Weston McKennie Weston McKennie
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert