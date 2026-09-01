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Offiziell Bundesliga

Ex-Schalker Ndiaye wechselt zu Werder

Die linke Schiene bei Werder Bremen wird ab sofort von Moussa Ndiaye beackert. Der Außenverteidiger lief im vergangenen Jahr noch für den FC Schalke 04 auf.

von Dominik Schneider - Quelle: werder.de
3 min.
Moussa Ndiaye für Schalke im Einsatz @Maxppp

Moussa Ndiaye wechselt vom RSC Anderlecht zum SV Werder Bremen. Es handelt sich um eine Leihe mit Kaufoption.

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In der Rückrunde der vergangenen Saison lief der 24-Jährige für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga auf und hatte mit starken Leistungen einen großen Anteil am Aufstieg der Knappen. Jetzt kehrt der Senegalese nach Deutschland zurück.

„Moussa ist ein technisch guter und laufstarker Außenverteidiger, der bereits Erfahrungen im deutschen Fußball gesammelt hat und uns eine weitere Option auf der linken Abwehrseite bietet und auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann. Wir sind davon überzeugt, dass er unseren Kader spürbar ergänzen wird“, erklärt Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.

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Ndiaye selbst erklärt: „Werder ist ein großer Verein. Für mich ist das ein großer Schritt, über den ich mich sehr freue. Ich bin hier, um dem Team und dem Verein zu helfen und in der Tabelle bestmöglich abzuschneiden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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