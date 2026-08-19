Neuzugang für Napoli
Der SSC Neapel hat sich die Dienste von Costantino Favasuli (22) gesichert. Der italienische Außenverteidiger wechselt auf Leihbasis inklusive Kaufverpflichtung von Zweitligist US Catanzaro zu Gli Azzurri.
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Costantino is proud to be one of us! ✨— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 19, 2026
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