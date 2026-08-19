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Neuzugang für Napoli

Der SSC Neapel hat sich die Dienste von Costantino Favasuli (22) gesichert. Der italienische Außenverteidiger wechselt auf Leihbasis inklusive Kaufverpflichtung von Zweitligist US Catanzaro zu Gli Azzurri.

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