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Premier League

ManCity: Mega-Strafe schneller als gedacht?

von Martin Schmitz - Quelle: Financial Times
1 min.
Manchester City nach einer Niederlage @Maxppp

Manchester City muss bereits im kommenden Jahr mit Sanktionen der Premier League rechnen, sollte die eingelegte Berufung im Finanzprozess gegen den Scheichklub – wie erwartet – abgeschmettert werden. Wie die ‚Financial Times‘ offenlegt, soll diese bereits Mitte Dezember verhandelt und früh im neuen Jahr entschieden werden. Direkt im Anschluss soll bei einer Verurteilung die Entscheidung über die Strafmaßnahmen erfolgen. In September wurde City in 114 Anklagepunkten für schuldig befunden, die 2023 gegen den Verein erhoben worden waren. Darunter die Aufbauschung von Sponsorenverträgen, die Verschleierung von Finanzmitteln durch den Eigentümer und die Überschreitung der Ausgabebeschränkungen des Wettbewerbs.

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„Sollte die Berufung von City scheitern, räumt das Regelwerk der Premier League der unabhängigen Kommission weitreichende Befugnisse ein, beliebige Sanktionen zu verhängen, die sie für angemessen hält – von Geldstrafen über Punktabzüge bis hin zum Ausschluss aus der Premier League“, so die Finanzzeitung. Derzeit gilt als wahrscheinlichste Sanktion ein Punktabzug, der so hoch ist, dass die Skyblues definitiv am Saisonende absteigen, dazu eine hohe Geldstrafe und ein weiterer massiver Punktabzug, der einen direkten Wiederaufstieg verhindern soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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