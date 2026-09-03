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Offiziell Weltmeisterschaft

Spanischer Weltmeister tritt zurück

von Tobias Feldhoff
1 min.
Marcos Llorente nach vergebenem Elfmeter @Maxppp

Weltmeister Marcos Llorente (31)von Atlético Madrid wird nicht mehr für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. In den Sozialen Medien teilt der 27-fache Nationalspieler, der bei der WM dreimal zum Einsatz kam, in den entscheidenden Partien aber auf der Bank Platz nehmen musste, mit:

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„Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, meine Reise mit der spanischen Nationalmannschaft zu beenden. Mir ist bewusst, dass ich noch jung bin und – wenn ich weiterhin alles richtig mache – womöglich noch einige Jahre vor mir hätte, in denen ich dieses Trikot tragen könnte. Es war mir eine Ehre, mein Land zu vertreten und Teil dieser Geschichte zu sein. Danke für alles. Ich sende euch meine ganze Liebe.“

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