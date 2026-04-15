Eintracht: Brown spricht über Sommertransfer

Nathaniel Brown will die Frage nach seiner sportlichen Zukunft nicht zu nah an sich ranlassen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt, dass er sich über einen Sommertransfer aktuell „überhaupt keine Gedanken“ mache. „Mein Fokus liegt voll auf der Eintracht und dem Ziel, uns für Europa zu qualifizieren“, erklärt Brown, „und dann wäre ich sehr gerne bei der WM dabei.“

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Der 22-Jährige fährt fort: „Dann werde ich schauen, was im Sommer passiert. Im Fußball kann man schlecht planen, deswegen beschäftige ich mich nicht damit.“ Brown wird seit Monaten konkret mit einem Abschied von der Eintracht in Verbindung gebracht. Diverse Topklubs sollen interessiert sein. Darauf angesprochen erwidert er: „Das bekommt man schon mit, beeinflusst mich aber nicht. Ich konzentriere mich auf die Ziele, die ich in der Hand habe. Alles andere interessiert mich jetzt nicht.“