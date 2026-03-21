Schalke: Dzeko-Ersatz steht fest

Moussa Sylla steht erstmals seit Mitte Januar wieder in der Startformation des FC Schalke 04. Im Topspiel gegen den SV Darmstadt 98 ersetzt der 26-jährige Torjäger den rotgesperrten Edin Dzeko.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Winter stand Sylla kurz vor einem Transfer zum New York City FC, der Deal platze jedoch auf den letzten Metern. Seitdem muss der Malier Dzeko den Vortritt gewähren. In dessen Abstinenz kann Sylla nun Eigenwerbung betreiben.