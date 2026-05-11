Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV & S04 dran: Millionen für Behrens?

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Hennes Behrens beim 1. FC Heidenheim @Maxppp

Um Hennes Behrens von der TSG Hoffenheim wegzulotsen, muss ein Klub tief in die Tasche greifen. Über fünf Millionen Euro fordert der Bundesligist aus dem Kraichgau, berichtet ‚Sky‘. Interessenten für den 21-jährigen Linksverteidiger gibt es reichlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 1. FC Heidenheim würde Behrens nach der Leihe gerne halten, die Umsetzung eines solchen Deals gestaltet sich aber wohl zu kompliziert. Ähnlich sieht es beim FC Schalke 04 aus. Neben den beiden genannten Vereinen beobachtet auch der Hamburger SV die Situation, heißt es weiter.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Heidenheim
Schalke 04
Hamburg
Hennes Behrens

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Hamburg Logo Hamburger SV
Hennes Behrens Hennes Behrens
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert