HSV & S04 dran: Millionen für Behrens?

Um Hennes Behrens von der TSG Hoffenheim wegzulotsen, muss ein Klub tief in die Tasche greifen. Über fünf Millionen Euro fordert der Bundesligist aus dem Kraichgau, berichtet ‚Sky‘. Interessenten für den 21-jährigen Linksverteidiger gibt es reichlich.

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Der 1. FC Heidenheim würde Behrens nach der Leihe gerne halten, die Umsetzung eines solchen Deals gestaltet sich aber wohl zu kompliziert. Ähnlich sieht es beim FC Schalke 04 aus. Neben den beiden genannten Vereinen beobachtet auch der Hamburger SV die Situation, heißt es weiter.