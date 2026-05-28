Positive Signale: Laimer-Deal wird zur Chefsache

Bislang kommen Konrad Laimer (29) und der FC Bayern in Sachen Vertragsverlängerung nicht auf einen Nenner. Zwischenzeitlich wurden die Gespräche angesichts der hohen Forderungen der Spielerseite sogar pausiert. „Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

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Mittlerweile sitzen beide Parteien jedoch wieder am Verhandlungstisch. Nach Informationen von ‚Sport1‘ hat sich nun sogar Ehrenpräsident Uli Hoeneß in den Poker eingeschaltet. Der Klubpatron habe Laimers Lager die roten Linien des deutschen Rekordmeisters deutlich gemacht.

Die zwölf bis 15 Millionen Euro, die der Rechtsverteidiger anfangs gefordert haben soll, seien inzwischen vom Tisch. Stattdessen sei für Laimer – sofern es zu einer Einigung kommt – eine „moderate“ Gehaltserhöhung das höchste der Gefühle. In seinem aktuellen Vertrag, der im kommenden Jahr ausläuft, verdient der Österreicher kolportierte acht bis neun Millionen Euro.