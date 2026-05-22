Erstes Angebot für Altmeister Thiago Silva

Abwehr-Routinier Thiago Silva (41) winkt eine neue sportliche Herausforderung. Nach Informationen der brasilianischen Ausgabe von ‚ESPN‘ liegt dem Brasilianer ein Angebot des AC Mailand über einen Einjahresvertrag vor. Noch sei allerdings offen, ob Silva dem Lockruf erliegt.

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Erst am gestrigen Donnerstag verkündete der FC Porto offiziell, dass sich die Wege nach nur einem halben Jahr schon wieder trennen. Beim frischgebackenen portugiesischen Meister konnte Silva nicht wie erwünscht Einfluss nehmen, nur sechs Startelfeinsätze sammelte der Vizeweltmeister von 2014 in der Liga.