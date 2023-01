Guilavogui: Verlängerung statt VfB-Transfer?

Bei Josuha Guilavogui (32) spricht aktuell nicht mehr allzu viel für einen Wechsel zum VfB Stuttgart. „Ich wüsste im Moment nicht, warum“, so Sportdirektor Marcel Schäfer auf Nachfrage der ‚Aller-Zeitung‘ und der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ zu einem entsprechenden Szenario. Immerhin nehme der französische Sechser bei den Wölfen „eine sehr wichtige Rolle ein“.

Wochenlang haben VfL und VfB gefeilscht, eine Einigung ist bis heute nicht zustande gekommen. Stattdessen wollen die Wolfsburger bald selbst das Gespräch mit Guilavogui suchen, um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags auszuloten. Schäfer: „Es ist für uns wichtig, seine Gedankengänge in Gänze kennenzulernen, was das Thema über den Sommer hinaus betrifft.“ In diesem Zusammenhang sei „alles offen“.

