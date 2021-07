„Raserei“ in England | Rom feiert den „Mourinho-Tag“

England

Zwei Tage vor Anpfiff bestimmt das bevorstehende Endspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Italien bei der Europameisterschaft die Schlagzeilen der hiesigen Presse. Der ‚Daily Star‘ greift die kulturellen Errungenschaften des Gegners auf und fragt in sarkastischem Unterton: „Was haben die Römer für uns getan? Abgesehen von Aquädukten, Straßen, Bewässerungssystemen, Bildung und gutem Wein.“ Der ‚Daily Mirror‘ gibt den Startschuss für ein Wochenende der „Raserei“ und fordert einen Feiertag für den Folgetag des Endspiels, das am Sonntagabend um 21 Uhr stattfindet. Seit 1966 haben die Three Lions kein internationales Turnier mehr gewonnen – hat das sehnsüchtige Warten nun ein Ende?

Unter der Anzeige geht's weiter

Mourinho-Präsentation in Rom ein Erfolg

Einen Tag ist José Mourinho bei der AS Rom im Amt, schon sorgt der exzentrische Coach für Schlagzeilen in den italienischen Gazetten. „Er hat jeden für sich gewonnen“, resümiert die ‚Tuttosport‘ kurz nach Antrittsrede des Portugiesen. Mourinho gab sich gewohnt selbstsicher: „Ich bin nicht hierhin gekommen, um Urlaub zu machen. Wir haben großen Ehrgeiz und wollen eine Zukunft aufbauen, die der Geschichte dieses Klubs würdig ist, auch wenn das Zeit braucht. Ich weiß, was ich will und worum sie mich gebeten haben, das Projekt ist klar.“ Die lokale Tageszeitung ‚Il Romanista‘ freut sich unterdessen diebisch auf den neuen Trainer und preist den gestrigen Donnerstag als „Mourinho-Tag“. Gleich nach Antritt sorgte Mourinho Medienberichten zufolge für einen Paukenschlag: Insgesamt acht Spieler, darunter Justin Kluivert, hat der 58-Jährige vom Start weg aussortiert.

Barça bleibt ruhig wegen Messi

Der FC Barcelona steckt in einer finanziellen Misere. Ungeachtet dessen will der klamme La Liga-Riese den auslaufenden Vertrag mit Superstar Lionel Messi samt astronomischem Gehalt verlängern. Die katalanische Presse gibt sich erstaunlich gelassen: „Wir sind ruhig wegen Messi“, titelt die ‚Sport‘. Unterdessen blicken einige Stars der Blaugrana auf eine ungewisse Zukunft. Da ein neuer Messi-Vertrag den von der spanischen Liga auferlegten Salary Cap sprengt, sind Abgänge aus Sicht von Barça unerlässlich. Unter anderem Phillipe Coutinho, Antoine Griezmann und Samuel Umtiti zählen zu den Abschiedskandidaten. Auch Jordi Alba und Sergio Busquets sollen zur Disposition stehen.