Heftige Sperre für Vinicius

Nach seinem Platzverweis im Spiel gegen den FC Villarreal (1:0) wird Vinicius Junior (26) für längere Zeit in La Liga nicht auf dem Platz stehen. Wie der spanische Verband RFEF verkündet, wird der Starspieler von Real Madrid für vier Spiele gesperrt. Zwei Spiele Sperre entfallen dabei auf den Tatbestand des „gewalttätigen Verhaltens“, während die restlichen beiden Partien aufgrund von „Protests gegen einen Unparteiischen“ verhängt werden.

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Vinicius hatte seinen Gegenspieler an den Haaren gezogen und kurz darauf ein Tor erzielt. Der Treffer wurde vom VAR einkassiert und der Brasilianer mit Rot vom Platz gestellt. Vinicius reagierte daraufhin ungehalten, ging den Schiedsrichter an und soll spanischen Medienberichten zufolge im Spielertunnel einen Liga-Vertreter geschubst haben.