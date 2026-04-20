Gladbach verkündet erste Polanski-Entscheidung

Zuletzt ging die Euphorie bei Borussia Mönchengladbach unter Eugen Polanski ein wenig verloren. Insbesondere der gestrige schwache Auftritt gegen den FSV Mainz 05, bei dem die Fohlen in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich kassierten, sorgte für Gesprächsstoff. Dennoch halten die Verantwortlichen zumindest vorübergehend an dem 40-jährigen Übungsleiter fest.

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„Den Trainer lassen wir mal außen vor, der Eugen wird uns über den Strich führen. Eugen ist unser Trainer“, wurde Rouven Schröder im Anschluss an die Partie deutlich, „das Wichtigste wird sein, dass wir jetzt zusammenhalten und uns unterstützen. Wir haben noch vier Spiele und es geht darum, mit diesem großartigen Verein drinzubleiben. Und dann müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen.“

Wie sollte Gladbach mit Trainer Eugen Polanski verfahren? Sofortige Entlassung Trennung im Sommer Volles Vertrauen aussprechen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Im Sommer wird die Situation also neu bewertet. Der Sportchef führte aus: „Natürlich werden wir uns nach der Saison Gedanken machen, wir wollen erfolgreich Fußball spielen. Wir machen das sehr, sehr kritisch, es läuft keiner weg, wir müssen viele Dinge viel, viel besser machen.“

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Trennung im Sommer?

Polanski steht seit September am Niederrhein an der Seitenlinie, im November wurde der Interimscoach mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Die gewünschte Entwicklung blieb seitdem aber aus. Die ‚Bild‘ berichtete bereits, dass der Klassenerhalt nicht gleichbedeutend mit einer Jobgarantie wäre. Und gegen Mainz war erneut keine klare Spielidee zu erkennen, das könnte Polanski mittelfristig seinen Job kosten.