Koch-Vertreter: Frankfurts Plan mit Tuta

Abwehrspieler Tuta soll Eintracht Frankfurt noch lange erhalten bleiben. Laut der ‚Bild‘ möchten die Hessen den bis 2026 laufenden Vertrag des Brasilianers um drei weitere Saisons bis 2029 verlängern. Der 25-Jährige vertritt aktuell den verletzten Abwehrchef Robin Koch (28) und liefert in dieser Spielzeit konstant gute Leistungen ab. Im Januar machten Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Fenerbahce die Runde, Tuta blieb jedoch in Frankfurt.

In dieser Spielzeit stand der flexibel einsetzbare Verteidiger bereits in 30 Pflichtspielen für die SGE auf dem Feld, lief zeitweise sogar als Sechser auf. „Momentan ist es ruhig. Wir hatten Anfang Januar Gespräche. Danach gingen die Gerüchte los“, verriet Tuta zuletzt. Nach Informationen der Boulevardzeitung werden die Verhandlungen in der kommenden Länderspielpause im März weitergehen.