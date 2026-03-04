Menü Suche
Nach Darmstadt-Aus: Boëtius setzt Unterschrift

von Fabian Ley - Quelle: rkcwaalwijk.nl
Nach rund einem Monat ohne Klub hat Jean-Paul Boëtius einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der offensive Mittelfeldakteur wechselt zum niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk. Dort unterzeichnet der 31-Jährige einen Kontrakt bis zum Saisonende.

RKC Waalwijk
𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗶𝘀 𝗵𝗶𝗲𝗿 🔒

RKC Waalwijk heeft met Jean-Paul Boëtius een extra speler toegevoegd aan de selectie. De 31-jarige international van Suriname was transfervrij na zijn vertrek bij SV Darmstadt 98 vorige maand.

Lees hier meer ➡️
Anfang Februar einigte sich Boëtius mit dem SV Darmstadt 98 auf eine Vertragsauflösung, nachdem er im Januar 2025 bei den Lilien nach eineinhalbjähriger Vereinslosigkeit aufgrund seiner Krebserkrankung in den Profifußball zurückgekehrt war. Nun zieht es den Nationalspieler von Suriname in die Niederlande.

