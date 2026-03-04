Erste Division
Nach Darmstadt-Aus: Boëtius setzt Unterschrift
Nach rund einem Monat ohne Klub hat Jean-Paul Boëtius einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der offensive Mittelfeldakteur wechselt zum niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk. Dort unterzeichnet der 31-Jährige einen Kontrakt bis zum Saisonende.
Anfang Februar einigte sich Boëtius mit dem SV Darmstadt 98 auf eine Vertragsauflösung, nachdem er im Januar 2025 bei den Lilien nach eineinhalbjähriger Vereinslosigkeit aufgrund seiner Krebserkrankung in den Profifußball zurückgekehrt war. Nun zieht es den Nationalspieler von Suriname in die Niederlande.
