„Nächster Schritt“: Bender sucht neue Aufgabe

von Dominik Sandler - Quelle: wacker1930.de
Lars Bender spielt seit 2009 für Bayer Leverkusen @Maxppp

Nach eineinhalb Jahren verlässt Lars Bender den SV Wacker Burghausen im kommenden Sommer. Der Regionalligist teilt mit, dass der 36-Jährige eine neue Herausforderung sucht und seinen auslaufenden Vertrag deshalb nicht verlängert. Burghausen ist die erste Station als Cheftrainer für den ehemaligen Sechser von Bayer Leverkusen.

„Ich bin dem Verein und allen Verantwortlichen sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung im vergangenen Jahr. Die Zeit hier war für mich sportlich wie menschlich sehr wertvoll. Dennoch spüre ich, dass ich mich bezüglich meiner Perspektive weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Trainerlaufbahn zu gehen, verändern möchte“, so Bender. Wohin es Bender zieht, ist noch nicht klar. Langfristig ist ein Job in der Bundesliga für den 19-fachen deutschen Nationalspieler aber durchaus vorstellbar.

