DFB-Zukunft: Klare Meinung bei Brunner

Paris Brunner (20) hat sich nach seinem starken Saisonstart bei der AS Monaco und der deutschen U21-Nationalmannschaft eine Nominierung für die kommenden A-Länderspiele gegen Serbien (13.11.) und die Niederlande (16.11.) verdient. Der Meinung sind zumindest zwei Drittel der in einer entsprechenden Umfrage abgestimmten FT-Leser (66 Prozent).
In sieben Pflichtspielen für die Monegassen erzielte der Angreifer sechs Treffer, in seinem U21-Debüt gegen Lettland (4:0) netzte der ehemalige BVB-Youngster doppelt. Jeder dritte Umfrageteilnehmer will jedoch erst einmal noch mehr von Brunner sehen, bevor er eine Chance in Klopps Elf bekommt. Infolge seiner Kopf-ab-Jubelgeste muss Brunner in den kommenden zwei Ligue 1-Partien gesperrt aussetzen.
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