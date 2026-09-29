Menü Suche
Kommentar 3
FT-Kurve UEFA Nations League

DFB-Zukunft: Klare Meinung bei Brunner

von Martin Schmitz
1 min.
Paris Brunner jubelt nach seinem Treffer @Maxppp

Paris Brunner (20) hat sich nach seinem starken Saisonstart bei der AS Monaco und der deutschen U21-Nationalmannschaft eine Nominierung für die kommenden A-Länderspiele gegen Serbien (13.11.) und die Niederlande (16.11.) verdient. Der Meinung sind zumindest zwei Drittel der in einer entsprechenden Umfrage abgestimmten FT-Leser (66 Prozent).

Unter der Anzeige geht's weiter
Sollte Paris Brunner im November von Jürgen Klopp nominiert werden?
- Beendet
Bild wird erstellt

In sieben Pflichtspielen für die Monegassen erzielte der Angreifer sechs Treffer, in seinem U21-Debüt gegen Lettland (4:0) netzte der ehemalige BVB-Youngster doppelt. Jeder dritte Umfrageteilnehmer will jedoch erst einmal noch mehr von Brunner sehen, bevor er eine Chance in Klopps Elf bekommt. Infolge seiner Kopf-ab-Jubelgeste muss Brunner in den kommenden zwei Ligue 1-Partien gesperrt aussetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
Paris Brunner

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Paris Brunner Paris Brunner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert