DFB-Zukunft: Klare Meinung bei Brunner

Paris Brunner (20) hat sich nach seinem starken Saisonstart bei der AS Monaco und der deutschen U21-Nationalmannschaft eine Nominierung für die kommenden A-Länderspiele gegen Serbien (13.11.) und die Niederlande (16.11.) verdient. Der Meinung sind zumindest zwei Drittel der in einer entsprechenden Umfrage abgestimmten FT-Leser (66 Prozent).

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Sollte Paris Brunner im November von Jürgen Klopp nominiert werden? Ja, er hat es sich verdient Nein, das ist noch zu früh Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In sieben Pflichtspielen für die Monegassen erzielte der Angreifer sechs Treffer, in seinem U21-Debüt gegen Lettland (4:0) netzte der ehemalige BVB-Youngster doppelt. Jeder dritte Umfrageteilnehmer will jedoch erst einmal noch mehr von Brunner sehen, bevor er eine Chance in Klopps Elf bekommt. Infolge seiner Kopf-ab-Jubelgeste muss Brunner in den kommenden zwei Ligue 1-Partien gesperrt aussetzen.