Umdenken bei Rodri | WM mit 66 Nationen?

Ohne Pep kein Rodri

Rodri kokettiert schon seit Längerem mit einem Wechsel zu Real Madrid, und auch die Königlichen sehen den Spanier als idealen langfristigen Nachfolger für Toni Kroos. Zuletzt stand der 29-Jährige jedoch kurz davor, seinen bis 2027 laufenden Vertrag bei den Citizens vorzeitig zu verlängern. Wie die ‚Marca‘ berichtet, bringt der voraussichtliche Rücktritt von seinem Trainer und Förderer Pep Guardiola im Sommer den Ballon-d’Or-Sieger von 2024 nun aber ins Grübeln.

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Rodri kann sich bei einem Abgang seines Mentors einen Wechsel in die spanische Heimat sehr gut vorstellen, was Real Madrid sofort auf den Plan ruft. Die Los Blancos stehen in diesem Sommer vor einem echten Mittelfeldumbruch. Die Zukunft von Eduardo Camavinga (23) sowie der beiden Streithähnen Aurélien Tchouaméni (26) und Federico Valverde (27) gilt längst nicht mehr als sicher. Der City-Star könnte als neuer Leitwolf die benötigte Routine mitbringen. Der Mittelfeldstratege betonte zuletzt, dass man „den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen kann“. Trotz der titellosen Saison gehört Real zweifellos dazu.

22 Dreiergruppen oder 16,5 Vierergruppen?

Die FIFA hat die Weltmeisterschaft gerade erst auf 48 Nationen aufgebläht, da plant der Weltverband im Hintergrund schon die nächste Revolution: Nach Informationen der ‚as‘ überlegt die FIFA, bei der WM 2030 in Spanien, Marokko und Portugal 66 Länder teilnehmen zu lassen. Offizielles Ziel sei es, auch kleineren Nationen die Chance auf die Weltbühne zu geben. Dass mehr Teams automatisch mehr Spiele und mehr Einnahmen bedeuten, ist ein schöner Nebeneffekt. Die genaue Turnierstruktur bleibt ein mathematisches Rätsel, schließlich lässt sich die Zahl 66 schlecht durch vier teilen.

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Die Idee wurde ursprünglich vom südamerikanischen Fußballverband CONMEBOL ins Leben gerufen und anfangs noch belächelt. Mittlerweile nimmt der Vorschlag jedoch an Fahrt auf. Eine vermeintlich gute Nachricht für alle überspielten Profis gibt es allerdings: Die neue FIFA Klub-WM wird weiterhin nur alle vier Jahre ausgetragen. Der Antrag, das Turnier im jährlichen Wechsel stattfinden zu lassen, wurde vorerst abgelehnt.