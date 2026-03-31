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Bundesliga

Bayern-Abschied: Erster Guerreiro-Interessent beißt an

Raphaël Guerreiro wird den FC Bayern im Sommer verlassen. An Interessenten dürfte es nicht mangeln.

von David Hamza - Quelle: Record
Raphaël Guerreiro im Einsatz für den FC Bayern München @Maxppp

Raphaël Guerreiros auslaufender Vertrag beim FC Bayern wird nicht verlängert, das verkündeten die Münchner am Montag offiziell. Der 65-fache portugiesische Nationalspieler könnte ab dem Sommer erstmals in seinem Heimatland auflaufen.

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Nach Informationen der Zeitung ‚Record‘ zeigt Benfica Lissabon Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung. Guerreiro soll einem Wechsel zum Mourinho-Klub offen gegenüberstehen.

Einen Markt hat der 32-Jährige aber unter anderem auch in der Serie A, Ligue 1 und Bundesliga. Für Bayern bestritt Guerreiro, 2023 von Borussia Dortmund verpflichtet, bislang 89 Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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