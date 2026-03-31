Bayern-Abschied: Erster Guerreiro-Interessent beißt an

Raphaël Guerreiros auslaufender Vertrag beim FC Bayern wird nicht verlängert, das verkündeten die Münchner am Montag offiziell. Der 65-fache portugiesische Nationalspieler könnte ab dem Sommer erstmals in seinem Heimatland auflaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der Zeitung ‚Record‘ zeigt Benfica Lissabon Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung. Guerreiro soll einem Wechsel zum Mourinho-Klub offen gegenüberstehen.

Einen Markt hat der 32-Jährige aber unter anderem auch in der Serie A, Ligue 1 und Bundesliga. Für Bayern bestritt Guerreiro, 2023 von Borussia Dortmund verpflichtet, bislang 89 Pflichtspiele.