Der klassische Abräumer war beim SV Werder Bremen in der vergangenen Saison nur schwer zu finden. Senne Lynen (27) schlüpfte noch am ehesten in diese Rolle, Ersatz für den Belgier gab es aber nicht. Das soll sich in der kommenden Saison ändern.

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Und dafür wandert der Blick des Bundesligisten erneut gen Belgien. Die ‚DeichStube‘ berichtet übereinstimmend mit dem Portal ‚Voetbalnieuws.be‘, dass der SVW Arthur Piedfort vom KVC Westerlo verpflichten möchte. Eine erste Kontaktaufnahme habe es bereits gegeben. Auch der FC Genua habe ein Auge auf den belgischen U21-Nationalspieler geworfen.

Mit gerade einmal 21 Jahren hat Piedfort schon 88 Pflichtspiele für Westerlo absolviert und in der Jupiler Pro League reichlich Erfahrung gesammelt. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus, folglich ist Piedforts Klub in diesem Sommer zum Verkauf gezwungen, soll noch eine Ablöse erzielt werden.