FC Bayern: Mané-Entscheidung noch heute?

Der FC Bayern will wohl noch am heutigen Donnerstag mitteilen, in welcher Form Sadio Mané für seinen Schlag ins Gesicht von Leroy Sané bestraft wird. Das berichtet die ‚Bild‘. An einem Gespräch am Morgen nahm demnach auch Sané teil, Mané habe derweil Einsicht gezeigt.

Auch mit dem Management des senegalesischen Nationalspielers stehe Bayern in Kontakt. Zuvor berichtete ‚Sky‘, dass Mané im schlimmsten Fall der Rauswurf droht. Möglich ist aber auch eine Geldstrafe oder eine vorübergehende Suspendierung.

