Georgien-Talent Kvaratskhelia: „Wird bei Real oder Bayern landen“

Viel hat nicht gefehlt. Um ein Haar hätte Georgien gegen Spanien gestern einen Punkt in der WM-Qualifikation entführt. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit nahm sich der Leipziger Dani Olmo (22) aus 20 Metern ein Herz und hämmerte den Ball zum 2:1-Endstand ins Netz. Jubel bei den Spaniern, pure Enttäuschung bei Georgien, die sich lange Zeit erfolgreich gegen eine Niederlage gegen die haushoch favorisierten Spanier stemmen konnten.

Ungeachtet des Ergebnisses hat aber vor allem ein Spieler auf georgischer Seite wieder einmal kräftig Eigenwerbung betrieben. Die Rede ist von Khvicha Kvaratskhelia, der noch vor der Halbzeit einen Stellungsfehler von Pedro Porro (21) ausnutze und zum zwischenzeitlichen 1:0 für den Underdog traf. Auch ansonsten zeigte der 20-Jährige eine starke Leistung und sorgte gerade in der ersten Halbzeit immer wieder für gefährliche Situationen auf seiner linken Seite.

Real Madrid oder Bayern

Längst ist eine Reihe vielversprechender Vereine auf den Flügelspieler, der seine Brötchen zurzeit in Russland bei Rubin Kazan verdient, aufmerksam geworden. Auch Kvaratskhelia ist bereit für den nächsten Schritt, wie drei Tore und acht Vorlagen in 20 Einsätzen diese Saison belegen. Im Sommer wird ihn sein Weg wohl in eine europäische Topliga führen. Sein Vertrag in Russland ist noch bis 2024 datiert.

Geht es nach seinem Berater Nobel Dzhugueli, wird der beidfüßig starke Offensivspieler früher oder später für die absolute Elite spielen. „Ich bin überzeugt, dass er bei Real Madrid oder Bayern landen wird“, zitiert die ‚Estadio Deportivo‘ den Agenten. Realistisch ist allerdings erst einmal ein Zwischenschritt bei einem ambitionierten Verein eine Etage tiefer, bevor Kvaratskhelia nach den Sternen greift.

Oder doch erst Leverkusen?

Das sieht auch Leonid Slutski so, der den Georgier zurzeit in Kazan trainiert. „Er muss einen Zwischenschritt zwischen der russischen Meisterschaft und einer großen Meisterschaft machen. Gott sei Dank, sein Alter und seine Qualität erlauben es ihm, dies zu tun. Der Wechsel würde zu einem Verein wie Sevilla, Atalanta oder Bayer Leverkusen gehen. Du musst zu einem Klub gehen, bei dem du garantiert spielen kannst“, rät der 49-Jährige.

Kvaratskhelias überragende Technik, gepaart mit einer guten Grundgeschwindigkeit machen ihn zum Prototyp des modernen Flügelspielers. Der Georgier wagt sich immer wieder in Eins-gegen-Eins-Duelle und überrascht mit einer gut gefüllten Trickkiste. Für den nächsten Schritt ist der 1,83-Mann auf jeden Fall bereit. Wer weiß, vielleicht spielt er in der nächsten Saison ja den Bundesligaverteidigern Knoten in die Beine. Das Sommertransferfenster wird es zeigen.