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Bundesliga

Medizincheck: Gladbach bedient sich in Mainz

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
1 min.
Daniel Batz ballt die Fäuste @Maxppp

Daniel Batz wird im Sommer innerhalb der Bundesliga den Verein wechseln. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 35-jährige Torhüter vor der Unterschrift bei Borussia Mönchengladbach. Den Medizincheck bei den Fohlen habe Batz bereits absolviert, der Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben. Es gelte, letzte Details auszuarbeiten.

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Batz ist im Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Mainz 05 ausläuft. Eigentlich wollte der FSV gerne mit dem Routinier verlängern, dazu wird es nun aber offenbar nicht mehr kommen. Batz, der eigentlich Ersatztorhüter in Mainz ist, stand in dieser Saison aufgrund einer Verletzung von Robin Zentner (31) in 25 Pflichtspielen auf dem Platz. In Gladbach soll er als Nummer zwei eingeplant sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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