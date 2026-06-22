Borussia Mönchengladbach hat einen Erben für U23-Trainer Oliver Kirch auserkoren, der zu Zweitligist Arminia Bielefeld gewechselt ist. Laut der ‚Rheinischen Post‘ soll Michael Enache die Regionalliga-Mannschaft der Fohlen übernehmen.

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Der 45-Jährige war seit Jahresbeginn für Gladbachs U19 verantwortlich. Zuvor hatte er seit der Saison 2023/24 die U17 trainiert und in der vergangenen Spielzeit zur Meisterschaft geführt.