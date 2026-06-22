Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gladbach findet Kirch-Nachfolger

von David Hamza - Quelle: Rheinische Post
Oliver Kirch macht ein schiefes Gesicht @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat einen Erben für U23-Trainer Oliver Kirch auserkoren, der zu Zweitligist Arminia Bielefeld gewechselt ist. Laut der ‚Rheinischen Post‘ soll Michael Enache die Regionalliga-Mannschaft der Fohlen übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 45-Jährige war seit Jahresbeginn für Gladbachs U19 verantwortlich. Zuvor hatte er seit der Saison 2023/24 die U17 trainiert und in der vergangenen Spielzeit zur Meisterschaft geführt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Gladbach II
Bielefeld
Oliver Kirch
Michael Enache

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Gladbach II Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Bielefeld Logo Arminia Bielefeld
Oliver Kirch Oliver Kirch
Michael Enache Michael Enache
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert