Odyssee beendet: Goretzka wechselt zu Aston Villa

Leon Goretzka (31) setzt seine Karriere in der Premier League fort. Wie Aston Villa offiziell vermeldet, unterschreibt der vereinslose Mittelfeldspieler in Birmingham. Da Goretzkas vorheriger Kontrakt beim FC Bayern Ende Juni ausgelaufen war, wird keine Ablöse fällig.

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Aston Villa is delighted to announce the signing of Leon Goretzka 🤩 pic.twitter.com/IW3xcTaPU9 — Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026

Seit Sommerbeginn wurde der Achter mit etlichen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Doch weder Juventus Turin noch der AC Mailand, der FC Arsenal oder der FC Barcelona wurden sich mit Goretzka handelseinig. Mehrere Anfragen und Offerten lehnte der gebürtige Bochumer ab. Jedes Mal scheiterte es offenbar an den hohen Forderungen der Spielerseite.

Weniger als eine Woche vor Transferschluss, zu dem die meisten Klubs die Planungen final abgeschlossen haben wollen, hat sich Goretzka nun für die Villans entschieden. Eine Schlüsselrolle soll Coach Unai Emery gespielt haben, der den Ex-Münchner dem Vernehmen nach in einem persönlichen Telefonat vom Projekt überzeugt hat.