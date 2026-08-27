Odyssee beendet: Goretzka wechselt zu Aston Villa
Nach einer monatelangen Vereinssuche hat sich Leon Goretzka entschieden. Den langjährigen Bayern-Profi zieht es in die Premier League.
Leon Goretzka (31) setzt seine Karriere in der Premier League fort. Wie Aston Villa offiziell vermeldet, unterschreibt der vereinslose Mittelfeldspieler in Birmingham. Da Goretzkas vorheriger Kontrakt beim FC Bayern Ende Juni ausgelaufen war, wird keine Ablöse fällig.
A serial winner arrives at B6… 🏆— Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Leon Goretzka 🤩 pic.twitter.com/IW3xcTaPU9
Seit Sommerbeginn wurde der Achter mit etlichen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Doch weder Juventus Turin noch der AC Mailand, der FC Arsenal oder der FC Barcelona wurden sich mit Goretzka handelseinig. Mehrere Anfragen und Offerten lehnte der gebürtige Bochumer ab. Jedes Mal scheiterte es offenbar an den hohen Forderungen der Spielerseite.
Weniger als eine Woche vor Transferschluss, zu dem die meisten Klubs die Planungen final abgeschlossen haben wollen, hat sich Goretzka nun für die Villans entschieden. Eine Schlüsselrolle soll Coach Unai Emery gespielt haben, der den Ex-Münchner dem Vernehmen nach in einem persönlichen Telefonat vom Projekt überzeugt hat.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden