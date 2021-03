Schalke - Gladbach: So könnt ihr das Bundesligaspiel live sehen

Bei beiden Vereinen läuft momentan nicht viel zusammen. Während der Tabellenletzte Schake bei lediglich einem einzigen Saisonsieg nur noch theoretische Chancen hat, in der Liga zu bleiben, benötigt Gladbach dringend Punkte, möchte man sich wieder für das internationale Geschäft qualifizieren. Platz sechs ist bereits sieben Punkte entfernt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schalke gegen Gladbach live im TV und im Live-Stream

Die Bundesliga-Partie zwischen den Knappen und den Fohlen findet am Samstag, den 20. März statt. Der Anstoß in der Veltins-Arena erfolgt planmäßig um 18.30 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können die Begegnung online über Sky Go streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und der Borussia weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.