Teure Allzweckwaffe: Bayerns Wunschspieler Saibari ersetzt drei Neuzugänge

Ein 48-Millionen-Angebot des FC Bayern steht im Raum, rund 60 Millionen fordert die PSV Eindhoven. Nach FT-Informationen ist eine Ablöse-Einigung zwischen den Klubs in greifbarer Nähe, finale Details sind aber noch zu klären. Sollten sich die Parteien wie üblich ungefähr in der Mitte treffen, würden am Ende immerhin noch mehr als 50 Millionen Euro für Ismael Saibari an die PSV fließen.

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Ein stolzer Preis für einen Spieler aus der Eredivisie, dessen Positionsprofil auf den ersten Blick nicht klar umrissen ist. Oder macht gerade die Flexibilität den 25-Jährigen schon vor der anstehenden Weltmeisterschaft so teuer?

Ein Alleskönner

Beim FC Bayern – so war bislang zu vernehmen – soll Saibari in erster Linie als Konkurrent zu Linksaußen Luis Díaz (29) fungieren. Darüber hinaus könnte der Rechtsfuß ebenso für Harry Kane (32) in der Sturmmitte einspringen, sollte dort Bedarf sein.

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Auf beiden Positionen ist der Bayern-Kader nicht doppelt respektive nahezu gleichwertig besetzt. Serge Gnabry (30) ist fast der einzige, der nach dem Abschied von Nicolas Jackson (24) auch mal auf die Neun rücken kann.

Nun ist Saibari ebenfalls kein Spezialist für die Sturmmitte, aufgrund seiner enormen Physis bei 1,85 Meter kann er sich jedoch auch gegen wuchtige Innenverteidiger behaupten. Im Umkehrschluss ist der in Belgien aufgewachsene Marokkaner bei aller Ballfertigkeit kein Sprinter der Kategorie Díaz. Er würde die Rolle wohl etwas zentraler und weniger vertikal interpretieren.

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Bärenstarke 15 Treffer und acht Assists steuerte Saibari in 27 Ligaspielen der abgelaufenen Saison bei. Dabei lief der 29-fache Nationalspieler nicht selten als offensiv orientierter Achter auf. Gar nicht weit weg von der Rolle also, die Leon Goretzka (31) bei den Bayern oftmals ausfüllte. Auch an dieser Stelle könnte Saibari dementsprechend eine Lücke im Bayern-Kader stopfen.

Preis gerechtfertigt?

Trainer Vincent Kompany bekäme also drei Positionen für oben genannte 50 Millionen Euro. Nun kann man anführen, dass Saibari aus einer kleineren Liga kommt und zumindest bislang keine Weltklasse verkörpert. Im allerobersten Regal wäre aber auch Ex-Flirt Anthony Gordon (25) nicht anzusiedeln gewesen.

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Wie viel Geld sollte Bayern maximal für Saibari in die Hand nehmen? Weniger als 40 Millionen 40-60 Millionen Mehr als 60 Millionen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch der Engländer, der sich letztlich für den FC Barcelona entschied, stand bei den Bayern unter anderem aufgrund seiner Positionsflexibilität so hoch im Kurs.

Es sind wohl in erster Linie die Kaderergänzungen, die man beim Rekordmeister in diesem Sommer vornehmen möchte. Denn in der Spitze ist das Team ohnehin kaum noch zu verbessern.