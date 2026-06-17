Überraschung: Honorat auf dem Sprung

Zwei Tore und sechs Assists steuerte Franck Honorat in der abgelaufenen Saison dazu bei, dass Borussia Mönchengladbach sich relativ früh der akuten Abstiegssorgen entledigen konnte. Vor knapp einem Jahr hatte der 29-Jährige seinen Vertrag mit den Fohlen verlängert – und trotzdem will er in diesem Sommer wohl den Abflug machen.

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Laut ‚Bild‘ plant Honorat einen Wechsel, bevor die Transferperiode endet. Grund dafür sei unter anderem, dass er im Herbst seiner Karriere nochmal international spielen möchte. Das betonte der schnelle Flügelspieler im März bereits im exklusiven FT-Interview.

Zudem spielt ein weiterer Punkt eine größere Rolle bei den Plänen des routinierten Offensivspielers. Der Kader der Borussia veränderte sich seit seiner Ankunft 2023 enorm. Seine französischsprachigen Kumpels haben nach und nach den Verein verlassen. Manu Koné (25), Alassane Plea (33), Jordan Siebatcheu (30), Mamadou Doucouré (28) und Nathan Ngoumou (26) gehörten dem Team damals an, inzwischen ist nur noch letztgenannter mit Honorat im Kader.

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Dem Boulevardblatt zufolge müsste jedoch erstmal ein Verein vorstellig werden, der dazu bereit wäre, eine zweistellige Millionensumme für Honorat zu zahlen. Erst dann würde das Management des Bundesligisten einen Verkauf in Erwägung ziehen. Da Honorats Vertrag noch bis 2029 gültig ist, besteht für Gladbach kein akuter Handlungsbedarf. Auch wenn der Rechtsfuß offenbar lieber früher als später andernorts unterkommen würde.