Tedesco-PK: Über seinen Stil, das Nagelsmann-Erbe & Transferpläne

Nach rund zweieinhalbjähriger Abstinenz ist Domenico Tedesco in die Bundesliga zurückgekehrt. Als Nachfolger des kürzlich entlassenen Jesse Marsch wird es nun seine Aufgabe sein, eine bislang enttäuschende Saison für RB Leipzig doch noch zum Guten zu wenden.

Unter dem 36-jährigen Ex-Schalker wollen die Sachsen wieder mehr vom klassischen RB-Vollgas-Fußball abrücken, der unter Marsch nicht funktionierte und sich der Spielweise annähern, die Julian Nagelsmann etabliert hatte.

Zurück zum Nagelsmann-Fußball?

Tedesco ist sich der Aufgabe bewusst, will seinem neuen Team aber auch seinen eigenen Stempel aufdrücken. „Klar, fällt der Name Julian hier sehr häufig. Wir haben eine sehr ähnliche Spielauffassung. Trotzdem ist es so, er hat seinen Spielstil, ich habe meinen Spielstil“, erklärte der gebürtige Italiener auf seiner Antrittspressekonferenz (zitiert via ‚Bild‘).

Allgemein hält sich Tedesco eher bedeckt: „Was wir machen werden, werden Sie auf dem Platz sehen, darüber können wir in drei Wochen sprechen. Da will ich mir ungern in die Karten schauen lassen, weil sich das täglich verändern kann, je nachdem, wie die Gespräche verlaufen und was vonnöten ist. (zitiert via ‚RB Live‘)”

Dass er nun für RB arbeiten kann, freue ihn sehr. „Ich kann es kaum abwarten, auf dem Platz loszulegen“, so Tedesco (zitiert via ‚Bild‘), der seine Verbindung zum Klub betont: „Mit RB Leipzig habe ich nicht erst seit gestern zu tun, ich habe hier hospitiert während meines Fußballlehrers. Ich habe dafür gekämpft hierherzukommen. RB Leipzig ist ein sehr innovatives Unternehmen, mit extremem Potenzial.“

Keine Transfers geplant

Der erste Eindruck, den er sich von der Mannschaft machen konnte, sei „top“. Auch aus diesem Grund werden die Sachsen auf dem Wintertransfermarkt wohl die Füße stillhalten. „Momentan sieht es nicht danach aus, dass wir noch was machen werden“, erklärte Christopher Vivell, Technischer Direktor bei RB, im Rahmen der Tedesco-Vorstellung (zitiert via ‚RB live‘). Der Trainer ergänzte: „Der Kader ist groß genug, gut genug.“

Auch Abschiedsgerüchte um Amadou Haidara, an dem Ralf Rangnick und somit Manchester United Interesse haben soll, lassen die RB-Verantwortlichen kalt. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sagte bereits am gestrigen Mittwoch im Rahmen einer Fan-Veranstaltung: „Amadou Haidara ist einer meiner Lieblingsspieler, das habe ich ihm erst heute gesagt. Natürlich ist das auch ein Spieler, den Ralf Rangnick kennt und liebt. Ob an dem Gerücht etwas dran ist oder nicht, wird man sehen.“

Und weiter: „Wir wollen ihn natürlich halten, weil er perfekt zu uns und unserer Spielweise passt. Er hat sich super entwickelt, besonders jetzt unter Jesse Marsch. Ich habe mit dem Berater gestern gesprochen und kann sagen, da brennt erst einmal nichts an. Ich denke, dass sich Doudou hier sehr wohlfühlt.“ Haidaras Vertrag läuft noch bis 2025. Unter Marsch spielte der 23-Jährige im RB-Mittelfeld eine zentrale Rolle – unter Tedesco wird das wohl so bleiben.