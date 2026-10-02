FC Bayern: Krattenmacher-Klausel enthüllt

Trotz des Abschieds in Richtung SV Elversberg behält der FC Bayern bei Maurice Krattenmacher die Hand drauf. Der deutsche Rekordmeister ließ beim Wechsel eine Rückkaufklausel einbauen. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, beläuft sich die Höhe der Option auf 7,5 Millionen Euro.

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Nach seiner Leihe zu Hertha BSC war Krattenmacher im Sommer für zwei Millionen Euro aus München nach Elversberg gekommen. Dort hat das Offensivjuwel einen beeindruckenden Start hingelegt. Nach vier Bundesliga-Partien – wohlgemerkt alle als Einwechselspieler – stehen bereits drei Tore auf dem Konto des deutschen Juniorennationalspielers, der unter anderem einmal traumhaft beim 1:2 gegen Bayern traf.

Übrigens: In Krattenmachers bis 2030 datiertem Vertrag bei den Saarländern ist laut ‚Bayern Insider‘ eine Ausstiegsklausel in Höhe von neun Millionen Euro verankert. Daher dürften zahlreiche Klubs die Entwicklung des 21-Jährigen genau verfolgen – insbesondere aber die Bayern, die den gebürtigen Münchner sogar noch etwas günstiger zurückholen könnten.

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Mitte September sagte Krattenmacher angesprochen auf eine mögliche Rückkehr zum FCB: „Natürlich ist es von jedem jungen Spieler ein Traum, beim FC Bayern zu spielen. Aber ich bin eher jemand, der gerade in diesem Alter Spielzeit haben will. Ich glaube, da muss man manchmal Umwege gehen. Vermeintlich einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte nach vorne zu machen.“