Deutliche Meinung: Bayern-Kritik an Karl gerechtfertigt

In der vergangenen Woche berichtete die ‚Sport Bild‘ über klubinterne Kritik beim FC Bayern an Lennart Karl. Dem Youngster wurde fehlender Fokus auf die sportlichen Belange vorgeworfen. Social Media-Aktivitäten sollen sich unmittelbar auf die schwache Form des 18-Jährigen ausgewirkt haben. Tatsächlich sehen das 84 Prozent der Teilnehmer an einer FT-Umfrage genauso.

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Findet ihr die interne Kritik an Lennart Karl gerechtfertigt? Ja, zu viel Social Media lenkt ab Nein, lasst einen 18-Jährigen einfach machen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Mehrheit teilt die Meinung, dass die Präsenz in den Sozialen Medien ablenkt und Karl auch dadurch aktuell nicht an sein Leistungsmaximum herankommt. Darüber hinaus bremste den Dribbler aber auch eine schwerwiegende Muskelverletzung aus, die ihn sogar die Teilnahme an der Weltmeisteschaft kostete. Wahrscheinlich sprachen sich auch deshalb 16 Prozent für einen milderen Umgang mit dem Toptalent der Münchner aus.